Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - Isaac Castillo/Ecuador President / Zuma Press / Eu

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha negado este viernes que el expresidente Jorge Glas haya sido maltratado en prisión y ha asegurado que de lo que "sí hay evidencias" es de autoflagelación, una práctica, por otra parte, frecuente en los centros penitenciarios del país.

"Se golpean, se queman, se raspan, para que los lleven a un hospital, y en lugar de estar en una cárcel cumpliendo sus penas están en el hospital recuperándose", ha dicho en una entrevista radiofónica de la que se ha hecho eco 'El Universo, cuando se le ha preguntado acerca de las denuncias de malos tratos a Glas.

Noboa ha hablado de "autoflagelo" después de que transcendieran unas últimas imágenes de un Glas cada vez más desmejorado y sus abogada Sonia Vera García advirtiera esta semana que su vida corre peligro.

Las autoridades penitenciarias de Ecuador salieron a desmentir estas acusaciones y citaron un informe de seguimiento en el que se detalla que Glas incurrió el pasado 11 de noviembre en conductas autolesivas por las que fue atendido ese mismo día por los servicios médicos del penal.

Glas cumple dos sentencias por cohecho y asociación ilícita en la cárcel de El Encuentro, el proyecto penitenciario estrella del presidente Daniel Noboa. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de la Embajada de México en Quito y encarcelado a pesar de haber recibido asilo del Gobierno de ese país.