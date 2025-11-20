Noboa nombra nueva ministra de Gobierno dos días después de anunciar siete cambios en su gabinete

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa - Europa Press/Contacto/Liao Siwei - Archivo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha nombrado este jueves a la diputada de su partido Acción Democrática Nacional (ADN) Nataly Morillo como nueva ministra de Gobierno, en lugar del periodista Álvaro Rosero, quien ha rechazado asumir el cargo.

"Nataly Morillo asume hoy el cargo de ministra de Gobierno, luego de una trayectoria de más de una década en el ámbito de la comunicación y el servicio público", ha anunciado la Presidencia ecuatoriana en un comunicado difundido en la red social X, donde ha destacado su "trayectoria de más de una década en el ámbito de la comunicación y el servicio público".

La diputada, que ha ocupado distintos cargos dentro de la Administración Pública hasta desempeñarse en el año 2022 como directora de comunicación del Ministerio del Interior, se ha convertido en la sexta persona que dirige el Ministerio de Gobierno a poco de que se cumplan dos años desde que Noboa asumiera la Presidencia del país latinoamericano.

Morillo ha sido asimismo vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador, un órgano que ha sido criticado por paralizar sus tareas de control parlamentario en los últimos dos meses, según recoge 'Primicias'.

La política de 38 años se ha mostrado "profundamente honrada" al asumir el cargo y ha asegurado que "trabajaré para promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia". "Junto al presidente Daniel Noboa, el gran equipo de Gobierno y ADN, seguiremos conduciendo a Ecuador hacia días de mayor bienestar y oportunidades para todos", ha prometido en su cuenta de X.

Su designación llega horas después de que el comunicador Álvaro Rosero declinara asumir el puesto alegando en redes sociales que "(su) perfil despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado".

El anunciado nombramiento del periodista, que no llegó a oficializarse por decreto, desató una oleada de críticas por su "impedimento para ejercer un cargo público", un extremo que constaba hasta el 18 de noviembre en el Ministerio de Trabajo por sus "deudas" con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que fue levantado un día después, de acuerdo al citado diario.

"Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir. Mañana, a las 9.00 horas, con la frente en alto y la solvencia de siempre, responderé a tanta calumnia", afirmó.

El presidente Noboa realizó esta semana hasta siete cambios en su gabinete tras su derrota en el referéndum celebrado el domingo sobre cuatro de sus propuestas, entre ellas volver a autorizar la instalación de bases estadounidenses en territorio de Ecuador.