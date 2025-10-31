Noboa siembra la duda sobre el motivo de la visita de Petro a Manta tras su investidura: "No fue a nada bueno"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha cuestionado este viernes la visita que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, realizó a la ciudad portuaria de Manta tras asistir a su toma de posesión a finales mayo de este año. No creo que fue a nada bueno (...) no hizo ninguna ayuda a nadie", ha dicho.
"Me parece bastante extraño que se quedara en Manta un par de días", ha afirmado Noboa en una entrevista para Teleamazonas cuando se le ha preguntado por unas palabras de Petro acerca de que sería en esta ciudad ecuatoriana desde donde saldría la droga rumbo al norte y por el Caribe.
"Él salió por Manta también", ha respondido Noboa, a quien le pareció "extraño" que Petro permaneciera en esa ciudad ecuatoriana "un par de días" tras asistir a su toma de posesión en Quito. "Es algo extraño que está en investigación", ha dicho.
"Yo me tengo que preocupar por el pueblo ecuatoriano (...) él tendrá sus problemas en su país, y que vea como los soluciona", ha dicho Noboa, después de aclarar que no sabe que hizo Petro en Manta, aunque ha confirmado que han recibido peticiones de información desde Colombia sobre lo ocurrido aquellos días.
La relación entre ambos mandatarios no ha sido de las mejores por razones ideológicas obvias, si bien se agravaron aún más después de que Noboa ordenara en abril asaltar la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, por quien intercedió en la toma de posesión pidiendo su liberación.