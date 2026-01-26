El subsecretario del Departamento de Guerra para las Américas, Joseph Humire, en un encuentro con los ministros ecuatorianos de Interior, John Reimberg (a su derecha), y de Defensa, Gian Carlo Loffredo (a su izquierda) - EMBAJADA DE EEUU EN ECUADOR

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos para las Américas, Joseph Humire, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni, han mantenido este domingo un encuentro con altos cargos del llamado bloque de seguridad ecuatoriano en el marco de sus operaciones "contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo".

La reunión la han completado por el lado ecuatoriano por los ministros de Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, así como por el comandante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado, y, fuera del bloque de seguridad, la titular de Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

"Nuestros países colaboran mano a mano en una alianza estratégica de mutuo beneficio para Estados Unidos, Ecuador y la región", ha declarado en redes sociales la legación estadounidense al término de un encuentro centrado en "reforzar el compromiso en firme del gobierno estadounidense en operaciones continuas contra el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo".

Por los mismos medios, el Ministerio de Defensa ecuatoriano ha celebrado que Quito "se convierte en uno de los principales socios en seguridad de Estados Unidos". "Para Estados Unidos, la cooperación con Ecuador va en serio y se consolida como uno de sus principales socios en seguridad en la región", reza el breve texto.

Asimismo, la cartera ha aclarado que la cita se ha desarrollado "con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad, intercambiar experiencias estratégicas y coordinar acciones conjuntas frente a amenazas comunes como el narcotráfico, el crimen organizado y los delitos transnacionales, que afectan la estabilidad regional".

"Contar con la presencia de (...) Humire es una prueba firme de que Ecuador hoy por hoy está haciendo las cosas bien contra el crimen organizado transnacional", ha apostillado el titular, Gian Carlo Loffredo.

El Gobierno presidido por Daniel Noboa ha tratado en los últimos meses de estrechar sus relaciones con Estados Unidos, destacadamente en el ámbito que en Quito describen como "bloque de seguridad" y que incluye a los ministerios de Interior y Defensa, además de a las fuerzas de seguridad y armadas.

Muestra de ello han sido las visitas de figuras como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien fue recibida por el Ejecutivo ecuatoriano en noviembre en la base militar de Manta, donde ya habían estado desplegadas tropas estadounidenses hasta 2009 y a donde llegó, un mes después que Noem, un contingente militar estadounidense para una operación temporal conjunta con las fuerzas ecuatorianas contra el "narcoterrorismo" como parte de los últimos acuerdos en defensa.