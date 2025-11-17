La oposición ecuatoriana reivindica la derrota de Noboa en el referéndum del domingo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oposición ecuatoriana ha valorado este lunes la derrota de las propuestas del presidente, Daniel Noboa, en las cuatro votaciones celebradas el domingo, entre ellas la relativa a la propuesta de volver a autorizar la instalación de bases estadounidenses en territorio de Ecuador.

"El Ecuador ha dicho no a un gobierno prepotente, autoritario, que busca aplastar a los ecuatorianos, a los ciudadanos, y hacer de Ecuador una extensión de la corporación (...). La patria venció al odio y derrotó a la prepotencia", ha declarado la dirigente de Revolución Ciudadana, Luisa González, en una entrevista con el medio digital ecuatoriano Only Panas.

Para González, antigua candidata presidencial, "aquí no hay una victoria de un partido político, porque no se votaba por partidos políticos". "Se votaba por los derechos del pueblo ecuatoriano y se movilizaron desde diferentes sectores ambientalistas y vencimos una polarización y un odio que nos quieren sembrar siempre desde la derecha", ha resaltado.

"Felices. La patria venció. La patria ganó. Y esta gran victoria, porque es una gran victoria, es del pueblo ecuatoriano. Es de 18 millones de ecuatorianos y ha sido una campaña ciudadana", ha argumentado.

Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), principal organización indígena de Ecuador, han reivindicado el 'No' de la consulta como "un mensaje pacífico pero contundente contra el entreguismo al FMI (Fondo Monetario Internacional) y las políticas neoliberales", en palabras de su portavoz Ercilia Castañeda.

Castañeda ha subrayado que Ecuador "exige garantías para el ejercicio de derechos individuales y colectivos, respeto a la diversidad y al Estado plurinacional e intercultural, así como una revisión del programa de gobierno para construir -con mujeres, hombres, campo y ciudad- una democracia participativa capaz de responder a la crisis social, económica y política".

El 'No' se ha impuesto en la consulta sobre la instalación de bases extranjeras (60,65-39,35 por ciento), la de asignación de fondos a organizaciones políticas (58,07-41,93 por ciento), la de reducción del número de asambleístas (53,47-46,53 por ciento) y la de convocatoria de una asamblea constituyente (61,65-38,35 por ciento), según resultados oficiales provisionales publicados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE).