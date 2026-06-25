Ecuador.- La Policía de Ecuador detiene de nuevo a otro alcalde de la oposición por supuesta corrupción

Archivo - Policías ecuatorianos, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Veronica Lombeida - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha informado este jueves de la detención de otro alcalde de la oposición, en esta ocasión de la de Jipijapa, Angela Plúa, y otras doce personas, por un supuesto delito de delincuencia organizada relacionada con la venta matrículas y licencias de conducir.

Plúa, que según la investigación era conocida como 'La Jefa', lideraba una trama en la provincia de Manabí que costó en solo diez meses unos 5 millones de dólares al erario público por la cual emitían de forma irregular documentos de conducir, como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos de vehículos.

Reimberg ha detallado que la trama cobraba entre 100 y 150 dólares por trámite. Asimismo, se han detectado movimientos financieros sin justificar por valor de 2,6 millones de dólares en las cuentas de Plúa, quien llegó a la Alcaldía de Jipijapa en 2023 con respaldo del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.

"Que caiga quien tenga que caer", ha enfatizado el ministro del Interior en un mensaje en redes sociales, en el que ha compartido imágenes del operativo.

Con Plúa son ya cuatro los alcaldes de la oposición detenidos recientemente acusados de delitos de corrupción. Se suma a Vicko Villacís, de Esmeraldas; José Alcídes Arroyo Cabrera, de Pujilí; y Aquiles Alvarez, de Guayaquil; todos de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.