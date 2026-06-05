El presidente de Ecuador fusiona las áreas de economía, infraestructuras y empleo en tres megacarteras

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un acto en la Policía ecuatoriana. - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha concretado la reorganización de su Gobierno que pasará de 14 carteras a solo diez después de fusionar las áreas de economía, infraestructuras y empleo en tres megacarteras.

Se trata de la segunda vez desde que es presidente que reduce el número de carteras ministeriales, un movimiento que justifica por sus intentos de eliminar "barreras burocráticas" y elevar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Según informa el diario ecuatoriano 'El Comercio', Sariha Moya será la titular de Desarrollo Económico y Productivo, una cartera que agrupará los anteriores ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción.

En el caso de los ministerios de Infraestructura y Transporte, y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información estarán englobados en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología con Roberto Luque a la cabeza y trabajará en la planificación conjunta de carreteras, puertos, conectividad, fibra óptica, digitalización y tecnología.

Mientras, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano integrará las antiguas carteras de Trabajo y Desarrollo Humano, así como la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Con Cynthia Gellibert al frente, el ministerio tendrá como objetivo promover la inserción laboral de los sectores más vulnerables.

"Vamos a dar mayor responsabilidad a las cabezas de esos ministerios y al mismo tiempo vamos a optimizar y mejorar la calidad para que el ciudadano lo sienta, para que el ciudadano tenga mayores beneficios", afirmó Noboa durante una entrevista esta misma semana en la que avanzó los cambios.

Noboa comenzó su primer gobierno en noviembre de 2023 con 20 ministerios, para reducirlos a 14 en julio del pasado año tras ser reelegido para un segundo mandato meses antes.