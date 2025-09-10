Prisión preventiva para nueve personas vinculadas al jefe de Los Choneros por blanqueo de capitales en Ecuador

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Ecuador ha decretado este martes prisión preventiva para nueve personas, incluidos varios familiares del líder de la banda criminal Los Choneros, alias 'Fito' --recientemente extraditado a Estados Unidos-- por presunto blanqueo de capitales.

Una magistrada especializada en corrupción y crimen organizado ha accedido a la solicitud de la Fiscalía, con una medida que afectará al hermano de José Adolfo Macías Villamar, así como a su esposa y sus dos hijos, su madre, un cuñado y una cuñada y una novena persona, mientras que para el padre del líder Los Choneros ha dispuesto "medidas alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del país".

Además, según ha indicado la Fiscalía en un comunicado, la jueza ha ordenado el cierre, "suspensión temporal e intervención" de cuatro entidades y "la incautación de 30 bienes inmuebles", el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de "enajenar bienes, hasta por un monto de 100 millones de dólares (85 millones de euros), correspondiente a la multa equivalente al quíntuple del monto presumiblemente lavado".

Las autoridades de Ecuador y de Estados Unidos han designado en las últimas semanas a Los Choneros como organización terrorista. Su jefe, 'Fito', fue capturado en el país latinoamericano a finales de junio, y fue extraditado un mes más tarde a Estados Unidos para ser juzgado por siete cargos de tráfico de drogas y armas.