EEUU y Ecuador concluyen las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y Ecuador han concluido este viernes las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial recíproco que esperan que se firme en las "próximas semanas", un pacto que supondría un paso significativo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

"Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad; su pronta entrada en vigor ayudará a expandir y diversificar el comercio bilateral y la inversión para beneficio mutuo de ambos países y sus pueblos", ha señalado en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha celebrado el compromiso alcanzado, asegurando que su Ejecutivo ha negociado este pacto --al igual que en todos los acuerdos comerciales-- sobre la base de un principio prioritario: "Que quienes trabajan, producen y quieren salir adelante tengan oportunidades que antes no existían". "Así levantamos un país", ha apostillado en una publicación en redes sociales.

En la misma línea, el mandatario ha recalcado que este fundamento no solo rige en lo económico, sino también en términos de seguridad, sobre todo en lo que a la "guerra" contra el narcotráfico y la minería ilegal respecta. "Voy a proteger al Ecuador con decisiones, alianzas y resultados", ha sentenciado.

Por otro lado, la Administración Trump y el Gobierno liderado por Noboa han llegado también a un acuerdo para el traslado "digno, seguro y temporal" de ciudadanos de terceros países a territorio ecuatoriano que hayan pedido asilo.