Al menos diez muertos y cerca de una veintena de heridos al volcar un autobús en la ciudad ecuatoriana de Chone

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han fallecido y 16 más han resultado heridas en distintos grados de gravedad en la ciudad ecuatoriana de Chone, en la provincia occidental de Manabí, al volcar este sábado el autobús en el que viajaban, tras perder su conductor el control del vehículo por motivos que aún se desconocen.

El accidente se ha producido en el sector de La Caraca, en la carretera que conecta la mencionada ciudad con Convento, cuando un autobús se salió de la calzada tras perder la estabilidad y volcó en un lateral de la vía en un tramo provincial conocido como Loma Pabalache, según ha informado el diario ecuatoriano 'El Universo' citando a testigos presenciales.

Tras el siniestro, los dieciséis heridos han recibido atención médica urgente, de acuerdo con un informe policial consultado por el mismo medio.

Asimismo, la Policía ecuatoriana ha movilizado "de inmediato" un contingente de emergencia "para brindar auxilio, asegurar el área y apoyar las labores de rescate junto a los equipos de emergencia", tal y como han explicado los agentes en una publicación en la red social X.

Varias personas habían quedado atrapadas en el interior del vehículo, lo que ha dificultado las labores de rescate, en las que han participado también algunos vecinos de la zona, que fueron los primeros en acudir al lugar del incidente.

Por el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Mientras tanto, la evaluación de las cifras oficiales sobre los lesionados continúan.