Noboa anuncia la deportación desde EEUU de José Serrano, exministro de Ecuador acusado de asesinar a otro político

Archivo - José Serrano se dirige a El Encuentro - DANIEL NOBOA - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha confirmado este sábado la deportación desde Estados Unidos del exministro de Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, quien será ingresado en prisión en las próximas horas por la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

"Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro", ha señalado el mandatario ecuatoriano en sus redes sociales, donde ha adjuntado imágenes del exministro en un avión, custodiado por agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos), rumbo a Ecuador.

Asimismo, Noboa se ha dirigido al expresidente Rafael Correa, advirtiéndole de que será el próximo en ser detenido. "Ya mismo te toca a ti", ha amenazado.

El exministro, quien permanecía bajo custodia migratoria en Estados Unidos, fue detenido hace un año en Florida (en el sureste de Estados Unidos) por una infracción de tiempo sobre su visado. Serrano llevaba en territorio estadounidense desde 2021, hasta que en mayo de de este mismo año una jueza denegó su solicitud de asilo.

José Serrano es uno de los siete sospechosos investigados por la Fiscalía eucatoriana por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. La fiscal Ana Hidalgo acusó el pasado 8 de agosto a los siete investigados como responsables del asesinato, ejecutado por sicarios y en el que los imputados habrían actuado como autores intelectuales.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin de campaña electoral en Quito, la capital de Ecuador.