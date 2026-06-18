Noboa declara el "conflicto armado interno" en Ecuador y aprueba el despliegue de militares extranjeros con inmunidad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en un acto de entrega de helicópteros en la Base Aérea de Salinas, en la mitad sur de la costa ecuatoriana - PRESIDENCIA DE ECUADOR EN X

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha firmado este jueves un decreto por el cual declara un "conflicto armado interno" en el país a fin de "neutralizar" toda estructura que constituya para el Ejecutivo "una amenaza", instando además a la Asamblea Nacional a amnistiar a quien actúe "en defensa del Estado" y otorgando "inmunidad" a los militares extranjeros con cuyo despliegue cuenta el mandatario y que ha sido aprobado en el mismo texto.

"Se reconoce la existencia de un conflicto armado interno en el territorio nacional, configurado por circunstancias fácticas complejas que amenazan gravemente la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población", recoge el artículo primero del Decreto Ejecutivo 424, firmado por el propio Noboa.

En este sentido, el Gobierno ecuatoriano busca "neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza" en los citados aspectos y, en este sentido, "recibirá cooperación internacional para fortalecer las acciones" que se emprendan, en las cuales el personal extranjero se coordinará con las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatorianas.

Asimismo, el decreto recoge en sus disposiciones generales que "el presidente de la República concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y de los civiles que participe" en dichas operaciones, a la vez que "exhorta a la Asamblea Nacional para que conceda amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles que hubieren actuado en defensa del Estado".

De manera similar, "el personal extranjero de los Estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad", reza el decreto, que supedita esta premisa a "los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables suscritos por la República del Ecuador para el efecto".

Poco después del anuncio, la Presidencia ha publicado un vídeo en el que Daniel Noboa, rodeado de fuerzas de seguridad, enmarca el decreto en "la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador".

Al hilo, ha confirmado que, a partir de tal decisión, "militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia", una medida que ha atribuido a "meses de trabajo", si bien ha afirmado que bebe "especialmente" de la "última reunión en el Pentágono", la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El Gobierno de Noboa ha reforzado notablemente sus lazos en materia de seguridad con Washington, llegando incluso a ofrecer bases antes de que el electorado ecuatoriano rechazara la idea de volver a facilitar instalaciones militares a otros países en un referéndum celebrado en noviembre.

De cualquier manera, el presidente de Ecuador ha celebrado que "desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo".