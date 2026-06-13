Asesinan a un policía antidroga en Manabí, Ecuador, sumando cinco muertes en el último mes

Archivo - Asesinado un policía antidroga en Manabí, Ecuador, el quinto en el último mes - Europa Press/Contacto/Veronica Lombeida - Archivo

ECUADOR, 13 Jun (EUROPA PRESS)

El agente especializado en el combate al narcotráfico Adrián Mero fue asesinado el viernes por la tarde en Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, en el quinto caso de este tipo en la región en el lapso de 30 días.

Mero, de 21 años, recibió múltiples disparos en el interior de un negocio de lavado de vehículos. Había trabajado durante dos años en la Unidad de Información de Puertos y Aeropuertos (UIPA) de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, pero en el momento del ataque estaba disfrutando de sus vacaciones, según reportó Ecuavisa.

Dos sujetos armados interceptaron al agente en el establecimiento y le dispararon en repetidas ocasiones antes de fugarse del lugar.

Con la muerte de Mero, el número de policías fallecidos de manera violenta en Manabí asciende a cinco en el último mes, en una serie de ataques que también ha cobrado la vida de dos exagentes.