Choque entre presos dejó al menos 14 fallecidos en cárcel del sur de Ecuador

ECUADOR, 22 Sep (EUROPA PRESS)

En un violento enfrentamiento entre dos bandas rivales en la prisión de Machala, ubicada en el sur de Ecuador, se registró un motín que culminó con la muerte de al menos 14 personas, incluyendo un guardia penitenciario. El suceso, que también dejó dos policías heridos y varios rehenes, ocurrió en las primeras horas de la madrugada, según las autoridades ecuatorianas.

Los reclusos del grupo Los Lobos Box, lograron salir de sus celdas alrededor de las 2 de la mañana, atacando a los guardias para dirigirse posteriormente hacia el pabellón de su banda rival, Los Lobos. La cadena de televisión Ecuavisa reportó el acontecimiento, destacando la peligrosidad de la situación.

William Calle, jefe de la Policía Nacional en El Oro, indicó además que cerca de una decena de individuos resultaron heridos y ya fueron trasladados a centros médicos cercanos. Durante el altercado, que se extendió por aproximadamente 40 minutos, se detonaron varios explosivos.

Las autoridades reportaron la fuga de un grupo de presos durante el enfrentamiento, aunque ya se recuperó a trece de ellos. La prisión de Machala, situada en el corazón de la ciudad y hogar de más de 1.400 reclusos, ha sido escenario de repetidas solicitudes de reubicación por parte de los internos, dadas las recurrentes situaciones de violencia.

Este incidente subraya la grave crisis de violencia que atraviesa Ecuador, especialmente dentro del sistema penitenciario, donde aproximadamente 600 reclusos han sido asesinados desde 2021, en su mayoría durante masacres entre bandas rivales. Ante esta situación, el presidente Daniel Noboa en 2024 proclamó el conflicto armado interno y decretó estados de excepción, que incluyen la militarización de las prisiones, a pesar de las críticas recibidas.