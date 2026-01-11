Descubren cinco cabezas decapitadas en una playa ecuatoriana

Archivo - Ecuador.- Hallan cinco cabezas cortadas expuestas en una playa de Ecuador - Stringer/dpa - Archivo

ECUADOR, 11 Jan (EUROPA PRESS)

La Policía en Ecuador inició una investigación luego del macabro descubrimiento de cinco cabezas humanas expuestas en una playa de Puerto López, en la región de Manabí. Los restos se encontraban suspendidos de una cuerda atada a estacas en la arena, acompañados de un mensaje que advertía sobre la extorsión a pescadores, reportó el periódico local 'El Universo'.

Este hecho evidencia el conflicto que viven dos facciones enfrentadas del grupo delictivo Los Choneros, quienes mantienen en vilo a Puerto López, lugar que ha sido testigo de un incremento en los actos violentos. Ante esta situación, la Policía designó equipos especializados para recolectar evidencia e información relevante.

El impacto causado por este hallazgo ha consternado tanto a habitantes como a visitantes de la región. Las autoridades han cerrado el acceso al área mientras continúan las búsquedas de los cuerpos a los cuales pertenecen las cabezas encontradas.

Las investigaciones preliminares indican que las víctimas podrían ser cinco personas reportadas como desaparecidas en los primeros días del año actual. Entre ellas se encuentran: Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Quijije, de 22 años; Anthony Anchundia, de 20 años; Bernardo Medranda, de 24, y Daniel Reyes, siendo Medranda quien registraba antecedentes criminales por posesión y porte de arma.