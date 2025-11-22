Diez fallecidos y casi 20 lesionados tras vuelco de autobús en Chone, Ecuador

ECUADOR, 23 Nov (EUROPA PRESS)

Un trágico accidente ocurrió el sábado en la ciudad de Chone, ubicada en la provincia de Manabí, donde un autobús se volcó resultando en la muerte de al menos diez personas y dejando heridas a 16 más, en un evento calificado de grave. El vehículo perdió el control por razones que aún se investigan, lo cual provocó que se saliera de la calzada y volcara en un sector conocido como La Caraca, en la ruta hacia Convento. Este incidente tuvo lugar en una área llamada Loma Pabalache, conforme lo indicó 'El Universo', medio que recogió testimonios de quienes presenciaron la escena.

Los servicios de emergencia se movilizaron inmediatamente para prestar auxilio a las víctimas y asegurar la zona, contando con la colaboración de la Policía ecuatoriana y vecinos del área, quienes no dudaron en sumarse a las labores de rescate. Estas tareas se complicaron debido a que varias personas quedaron atrapadas dentro del autobús. A pesar de los esfuerzos, la cifra de lesionados aún está bajo evaluación, y hasta el momento, no hay declaraciones oficiales por parte de las autoridades sobre las causas exactas que llevaron a este lamentable suceso.

El accidente ha suscitado una ola de reacciones en la comunidad, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del siniestro, y la policía investiga los detalles que condujeron a este fatal vuelco. Los heridos han sido trasladados a centros médicos donde reciben la atención necesaria ante la gravedad de sus lesiones. Este suceso ha conmocionado a la provincia de Manabí y pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de seguridad vial para evitar tragedias de esta naturaleza en el futuro.