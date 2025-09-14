Ecuador decomisa doce toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos

Archivo - La Fiscalía de Ecuador dicta prisión preventiva para cuatro detenidos con dos toneladas de cocaína en Guayaquil - FISCALÍA DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 14 Sep (EUROPA PRESS)

John Reimberg, Ministro del Interior de Ecuador, anunció recientemente la captura de doce toneladas de cocaína, fruto de doce operaciones que frustraron su transporte hacia los Estados Unidos.

“El Bloque de Seguridad, mediante Polcía Nacional, en colaboración con la agencia antidrogas de Estados Unidos y con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, llevó a cabo 5 operativos con un balance de 16 detenidos y 12 toneladas de droga confiscadas cuyo destino era México y Estados Unidos”, explicó Reimberg en su cuenta en X.

El funcionario reiteró el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. “Continuamos atacando las economías criminales en todos los frentes. Seguimos trabajando”, subrayó.

Ecuador se encuentra geográficamente entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo, y posee puertos estratégicos como Guayaquil, lo que lo hace una ruta crítica para el tránsito de drogas hacia Europa y Estados Unidos.

En los primeros seis meses del año 2025, el país ha logrado incautar aproximadamente 105 toneladas de drogas, principalmente cocaína, según cifras oficiales. Este éxito subraya el papel crucial de Ecuador en el esfuerzo global contra el tráfico de narcóticos.