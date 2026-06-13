Ecuador incauta casi 1,5 toneladas de cocaína en operativo cerca de las islas Galápagos

Cocaína incautada en Ecuador - MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR

ECUADOR, 13 Jun (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó este sábado sobre la incautación de casi 1,5 toneladas de cocaína durante una operación conjunta realizada por la Policía Nacional y la Armada del Ecuador en aguas jurisdiccionales de las islas Galápagos.

En total, se confiscó 1.478,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 32 bultos que portaban distintos logotipos. La operación se llevó a cabo en Puerto Baquerizo Moreno, en la provincia de Galápagos.

La droga tenía como destino las costas de Estados Unidos, con enlaces y trasbordos en altamar. Su captura representa un golpe económico de 90 millones de dólares a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Entre los elementos incautados durante el procedimiento se encuentran los 1.478,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína y un dispositivo electrónico, el cual será analizado como parte de las investigaciones.