Encuentran a periodista asesinado con heridas de arma blanca en Ecuador

Hallado muerto con heridas de arma blanca un periodista en Ecuador

ECUADOR, 22 Aug (EUROPA PRESS)

En La Alborada, barrio de la ciudad de Guayaquil, se encontró muerto a Xavier Ramos, un periodista del diario 'El Universo', con varias heridas producidas por arma blanca en su propia vivienda, indicaron las autoridades policiales de Ecuador.

Gino Sánchez, quien es portavoz de la Policía, confirmó que el cuerpo del hombre, de 47 años, tenía "heridas que concuerdan con las de un arma blanca".

La policía ha procedido a aislar el área para recolectar evidencias que ayuden a esclarecer la muerte de Ramos, la cual se especula podría ser un homicidio, según recoge 'El Comercio'.

La falta del periodista en su lugar de trabajo suscitó preocupación entre sus colegas, quienes decidieron buscarlo en su domicilio.

El ejecutivo expresó su pesar por la muerte del comunicador mediante un comunicado, donde extendió "toda su solidaridad a las familias, amigos y seres queridos" de Ramos.