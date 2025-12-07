Encuentran a trece reclusos muertos en prisión del suroeste ecuatoriano

Archivo - Hallados muertos trece presos en una cárcel del suroeste de Ecuador - Europa Press/Contacto/Alejandro Baque - Archivo

ECUADOR, 8 Dec (EUROPA PRESS)

Este domingo se registró una tragedia en la cárcel de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador, donde trece reclusos fueron encontrados muertos tras una explosión cerca del establecimiento penitenciario. La detonación, causada por un artefacto explosivo en las proximidades del penal, impulsó la movilización de elementos policiales al lugar, una intersección entre dos calles a pocos metros de la prisión. En este sitio, los oficiales descubrieron una amenaza dirigida al director del centro, reportó el diario 'El Universo'.

La situación desencadenó una operación de seguridad en el interior del recinto, donde las autoridades descubrieron a trece víctimas fatales. Esta información fue confirmada por 'El Universo', la cadena Ecuavisa y el periódico local 'Diario Correo'. Sin embargo, se detalló que las operaciones de las autoridades aún continuaban en el lugar.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), a través de un comunicado citado por 'El Universo', afirmó que "la Policía Nacional sigue operando dentro" de la institución penitenciaria "y el equipo técnico está verificando la identidad de los fallecidos".

Este nuevo brote de violencia ocurre a menos de un mes después de que se anunciara la muerte de 31 personas en dos incidentes violentos ocurridos en menos de 24 horas en la misma cárcel, lo que resalta la grave situación de seguridad en las prisiones ecuatorianas.