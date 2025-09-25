Enfrentamientos en cárcel ecuatoriana dejan 17 presos muertos por disputas de bandas rivales

ECUADOR, 25 Sep (EUROPA PRESS)

Este jueves, autoridades en Ecuador confirmaron la muerte de un mínimo de 17 reclusos en violentos enfrentamientos dentro de una prisión en Esmeraldas, noroeste del país. Los conflictos comenzaron en la madrugada, cuando un recluso inició una falsa alarma en uno de los pabellones del Centro de Rehabilitación Social de Varones, lo que permitió a otros prisioneros obtener las llaves de los guardias, liberarse y atacar a miembros de bandas rivales.

La Policía Nacional ecuatoriana reveló que los enfrentamientos se originaron tras una directiva del grupo criminal 'Los Tiguerones', dirigida contra 'Los Lobos' y 'Los Choneros', tal como reportó el portal Primicias. Estos eventos ocurren luego de que, días atrás, 14 reclusos perdieran la vida en un motín en la prisión de Machala, en el sur de Ecuador, enfrentamiento que involucró a miembros de 'Los Lobos Box' y 'Los Lobos'.

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en el epicentro de una crisis de violencia sin precedentes, con aproximadamente 600 reos asesinados desde 2021, en su mayoría debido a choques entre bandas rivales. Esta situación subraya la grave problemática de seguridad que enfrenta actualmente el sistema carcelario en Ecuador.