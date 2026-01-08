Grupo armado asesinó a tres personas en campo de fútbol en Ecuador

Archivo - Al menos tres muertos a manos de un grupo de hombres armados en un campo de fútbol de Ecuador - Europa Press/Contacto/Marcos Pin - Archivo

ECUADOR, 8 Jan (EUROPA PRESS)

Un violento suceso sacudió recientemente a la isla de Mocolí, ubicada en la provincia de Guayas, Ecuador, donde un ataque armado en un campo de fútbol del Club de Golf en Samborondón culminó con tres personas fallecidas y un guardia de seguridad herido. Este trágico evento, que se produjo en un área conocida por su tranquilidad, ha conmocionado a la comunidad local.

Fuentes oficiales confirmaron que el incidente se desencadenó cuando un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones, desafiando las medidas de seguridad establecidas. Posteriormente, abrieron fuego contra los presentes, incluyendo a jugadores que se encontraban en el sitio, lo que resultó en la muerte de al menos tres individuos.

Testigos del ataque relataron cómo los agresores, equipados con pistolas y fusiles, lograron intimidar a los guardias de seguridad y acceder al área donde posteriormente se efectuó el tiroteo. Este acto de violencia ha sido interpretado por las autoridades como un posible ajuste de cuentas, aunque la investigación sigue en curso para esclarecer los motivos detrás del ataque y dar con los responsables.

Ecuador ha enfrentado un crecimiento alarmante en los niveles de violencia en los últimos años. Según datos difundidos por la Fiscalía, el país registró un récord de muertes violentas en 2025, alcanzando la cifra de 10.630 crímenes. Desde 2018, se han contabilizado un total de 40.305 homicidios intencionados a lo largo del territorio nacional, lo que refleja los desafíos de seguridad que enfrenta la nación.

Este incidente en Mocolí se suma a la lista de actos violentos que han marcado a Ecuador, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad para proteger a sus ciudadanos y prevenir futuros actos de violencia.