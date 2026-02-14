Hallan ocho cabezas humanas dentro de sacos en Ecuador

Archivo - InternacionalCategorias.-Ecuador.- Seis presuntos delincuentes asesinados en Guayas (Ecuador) - POLICÍA DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 14 Feb (EUROPA PRESS)

En la madrugada del sábado, un horrendo descubrimiento sacudió al cantón de Naranjal, en la provincia de Guayas, situado en la costa central de Ecuador. La Policía local confirmó el hallazgo de ocho cabezas humanas, las cuales estaban contenidas en sacos de yute y abandonadas en el kilómetro 66 de una carretera. La alerta a las autoridades se dio a través de una llamada al número de emergencia.

Junto a los restos, se encontraron panfletos con mensajes intimidatorios que decían "Prohibido robar", sugiriendo un acto de advertencia por parte de los autores del crimen, según reportes de la cadena Ecuavisa. Equipos especializados de la policía de criminalística llegaron al sitio para recolectar evidencia y llevar a cabo las investigaciones pertinentes. El fiscal encargado ordenó la remisión de las partes del cuerpo al depósito de cadáveres para la realización de las autopsias que manda la ley.

La investigación preliminar trata el caso como múltiples asesinatos, posiblemente motivados por conflictos entre bandas criminales que buscan dominar territorios para sus operaciones ilícitas. Las víctimas, identificadas como hombres, aún no han sido reconocidas oficialmente, y hasta el momento no se reportan detenciones en relación con este escalofriante evento.

La Policía permanece desplegada en la zona y continúa con las diligencias necesarias para esclarecer este atroz acto de violencia, que apunta a una agudización de la disputa territorial entre grupos delictivos en el sector. La comunidad y las autoridades permanecen alerta ante la evolución de esta investigación.