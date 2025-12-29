Seis fallecidos, incluida menor de dos años, en tiroteo en el oriente ecuatoriano

Ecuador.- Mueren seis personas, incluida una niña de dos años, en un tiroteo en el este de Ecuador - JOHN REIMBERG EN X

ECUADOR, 29 Dec (EUROPA PRESS)

En la provincia de Manabí, al este de Ecuador, un grave incidente armado en Puerto López resultó en la pérdida de seis vidas, entre ellas una niña de apenas dos años, y dejó tres heridos este domingo. Este suceso ocurrió un día después de que dos hombres fueran asesinados en la misma localidad, aumentando el clima de violencia en la zona.

El comandante de la Policía de Manabí, Wladimir Acurio, detalló que "Una camioneta negra con varios ocupantes con fusiles y dos motocicletas han venido y en este sector han disparado a personas que se encontraban en el lugar", destacando la huida inmediata de los agresores.

La Policía, en respuesta, lanzó investigaciones y operativos que permitieron hallar una de las motocicletas implicadas, la cual estaba "reportada como robada". A estas acciones se sumó el decomiso de tres motocicletas adicionales, otro vehículo también robado, un arma de fuego y 147 municiones horas más tarde.

Acurio confirmó que la tragedia se saldó con seis fallecidos y tres heridos, mencionando específicamente que entre las víctimas fatales se encontraba una menor de tan solo dos años, quien acompañaba a adultos que hacían compras en el barrio San Pedro durante la mañana, según 'El Diario'.

Ante la magnitud del evento, el ministro de Interior, John Reimberg, se trasladó al sitio, asegurando en la red social X que "no habrá impunidad" y prometiendo que "los culpables serán encontrados, se oculten donde se oculten. El Estado actuará con toda su fuerza y no descansaremos hasta llevarlos donde merecen estar: en la cárcel".

Este violento episodio sigue a otro ataque donde dos hermanos fueron asesinados dentro de un consultorio médico local, subrayando una preocupante tendencia de violencia en Puerto López.