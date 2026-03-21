Siete militares detenidos en Ecuador tras muerte de civil por electrocución

Archivo - Detenidos siete militares en Ecuador por la muerte por electrocución de un civil - FUERZAS ARMADAS DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 21 Mar (EUROPA PRESS)

Siete miembros del ejército ecuatoriano fueron capturados bajo la acusación de haber causado la muerte de Bryan Argenis Ledesma Franco mediante electrocución, un suceso que ocurrió en la localidad de Milagro, en la provincia de Guayas, el pasado lunes.

La detención de los militares tuvo lugar en La Troncal, perteneciente a la provincia de Cañar, según lo reportado por Ecuavisa, el medio de comunicación ecuatoriano. Estos individuos, que el viernes anterior no regresaron a su base, enfrentarán cargos por presunta extralimitación en el desempeño de un acto de servicio, delito que está descrito en el Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y que puede resultar en sentencias de hasta trece años de cárcel.

La Fiscalía, el martes siguiente al incidente, anunció que inició una indagación de oficio relacionada con la muerte del sujeto, la cual ocurrió "durante un procedimiento ejecutado por las Fuerzas Armadas en Milagro". "La víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar la tarde de ayer", destacó el ente investigador.

Ledesma fue declarado fallecido al llegar al Hospital del IESS de Milagro el lunes 16 de marzo. Anteriormente, en 2024, se le sentenció a un año de prisión por portar armas. Sin embargo, dado que el delito era menor a cinco años, el juez consideró la solicitud de la defensa para suspender la condena.