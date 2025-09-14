Archivo - Ecuador.- Siete muertos en un tiroteo en Ecuador - POLICÍA NACIONAL DE ECUADOR - Archivo

ECUADOR, 14 Sep (EUROPA PRESS)

Siete individuos perdieron la vida en un tiroteo ocurrido en un establecimiento de billar en Santo Domingo, dentro del territorio ecuatoriano, según reveló la Policía Nacional de Ecuador.

El suceso tuvo lugar en la noche del viernes, alrededor de las 22.30 horas, en un billar perteneciente a la cooperativa Cristo Vive, situado en Santo Domingo, al oeste de la capital Quito, reportó la cadena Ecuavisa.

Según los informes, los responsables del ataque arribaron al sitio en una camioneta y dispararon sin discriminación a los presentes en el establecimiento. Además de los fallecidos, otras cuatro personas sufrieron heridas. En la escena se descubrieron casquillos de bala tanto de pistolas como de armas de mayor calibre.

Dentro de los fallecidos se identificó a un hombre conocido por tener antecedentes penales relacionados con robos, asociación ilícita y tráfico de drogas, lo cual sugiere la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Este evento se produce después de que, el pasado 17 de agosto, otro tiroteo en un billar de la misma localidad ocasionó la muerte de siete personas, teniendo como blanco a alias 'Rasta', presunto líder de una banda criminal.

Ecuador ha experimentado un aumento en la violencia, registrando 4.619 homicidios entre enero y junio, marcando este periodo como el más letal desde que se tienen registros en el Ministerio del Interior.