Tiroteo en cárcel ecuatoriana deja cuatro fallecidos

Un tiroteo en la cárcel de Turi, ubicada en Cuenca, al sur de Ecuador, derivó en la muerte de cuatro reclusos este viernes. Según información proporcionada por la Policía Nacional ecuatoriana, un individuo venezolano de 23 años está siendo investigado por su posible rol en el violento suceso. Esta indagación ya resultó en el hallazgo y confiscación de dos armas de fuego, dos cargadores de pistola y múltiples municiones dentro de la instalación penitenciaria.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) no ha emitido un comunicado oficial referente a los hechos acaecidos en el penal. Cabe destacar que, desde el 10 de agosto, la administración de la prisión de Turi volvió a estar en manos civiles después de más de 20 meses bajo control militar, decisión tomada a raíz de un conflicto armado interno contra organizaciones criminales declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024.

Este reciente incidente se suma a la ola de violencia dentro del sistema penitenciario de Ecuador, que desde 2021 ha visto el asesinato de más de 500 presos, mayoritariamente debido a enfrentamientos entre bandas rivales. Este patrón de violencia, que se ha extendido también a las calles del país, plantea serios desafíos para la seguridad nacional.