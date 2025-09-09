Ecuador lanza una macro operación contra los 'Comandos de la Frontera', disidentes de las FARC

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Ecuador han llevado a cabo este martes de madrugada un macro operativo contra los 'Comandos de la Frontera', una organización escindida de la guerrilla de las FARC y a la que se le habrían incautado bienes por valor de 300 millones de dólares (unos 256 millones de euros)

"Esto es por lo que nos levantamos todos los días. Hoy dimos el mayor golpe a las economías criminales en la historia del Ecuador", ha celebrado en redes sociales el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que ha felicitado a la Policía por este "histórico operativo".

En él han participado 600 policías y 94 funcionarios de la Fiscalía. Según el ministro del Interior, John Reimberg, las autoridades se han incautado de 103 bienes en 68 registros realizados en un total de nueve provincias, con el objetivo de atajar principalmente la red de blanqueo de capitales de la organización.

Entre los bienes incautados figuran dos haciendas que suman 620 hectáreas en Santo Domingo y otra finca de 470 hectáreas en Esmeraldas, ha resaltado Reimberg en su cuenta de la red social X.